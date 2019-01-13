وفد عربي بقيادة السعودية إلى البرازيل لثنيها عن نقل سفارتها للقدس

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، تواصل الحراك العربي ضد نية البرازيل نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال.وقال اللوح لإذاعة (صوت فلسطين)، إنه سيتم توجيه وفد كنسي فلسطيني، للقاء الرئيس البرازيلي، ومسؤولي الحكومة؛ للعمل على ثني البرازيل عن نقل سارتها للقدس، إضافة إلى تشكيل وفد عربي بقيادة السعودية للتوجه إلى البرازيل؛ لشرح خطورة وأبعاد هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة استغلال العلاقات العربية الفلسطينية مع البرازيل للتأثير عليها، وإلغاء نيتها نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.