مقربون من نتنياهو: ندرس إلغاء تحويل دفعات الأموال القطرية لقطاع غزة





وبحسب الموقع، فقد أرجعت تلك المصادر، سبب ذلك، إلى استمرار المظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وكانت عضو في الكنيست الإسرائيلي، قد طالبت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، بفتح تحقيق مع نتنياهو، على خلفية السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، عن مصادر مقربة من رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قولها: "إن نتنياهو يدرس إلغاء تحويل دفعات الأموال القطرية إلى قطاع غزة".