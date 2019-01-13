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ملحم: سيطرأ ارتفاع على أسعار فاتورة الكهرباء بنسبة 2.5%

ملحم: سيطرأ ارتفاع على أسعار فاتورة الكهرباء بنسبة 2.5%
رام الله - دنيا الوطن
أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، أن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 2-2.5%.

وأوضح ملحم، اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع لن يشمل كافة الشرائح، مشيرا إلى أن المواطن، الذي يبلغ معدل استهلاكه الشهري ما بين 0-160 كيلو واط/ الساعة لن ينطبق عليهم القرار الجديد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ولفت إلى أن المواطن الذي يستهلك ما بين 161-250 كيلو واط/ ساعة سيتأثرون بشكل بسيط، أما من يستهلك ما بين 250-600 كيلو واط/ ساعة سيتأثرون بشكل كامل بالقرار.

وأضاف ملحم، الزيادة قادمة من اسرائيل، وهو ما سينعكس على الشرائح المختلفة، لكن حتى اللحظة لم تحدد قيمة الارتفاع على تعرفة الكهرباء لكافة الشرائح.

من جانبه، قال مساعد المدير العام لشركة كهرباء القدس لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي علي حمودة، إن هناك دراسة حالية في مجلس تنظيم الكهرباء مع الشركات الموزعة، وخلال يومين إلى ثلاثة ستتضح كافة الأمور.

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