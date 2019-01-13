عضو بالكنيست تطالب بالتحقيق مع نتنياهو حول إدخال الأموال القطرية لغزة

رام الله - دنيا الوطنطالبت ليئا فديدا عضو (الكنيست) الإسرائيلية عن حزب "العمل"، من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بفتح تحقيق مع نتنياهو بشأن إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن طلب فديدا يأتي بدعوى أن موافقة نتنياهو على تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، هي رشوة انتخابية تهدف لشراء الهدوء الذي سيخدم مصلحته في الانتخابات المقبلة.