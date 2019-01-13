بومبيو: سأبحث قضية خاشقجي مع محمد بن سلمان وهذا ما سأقوله له

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه يعتزم عقد لقاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى المملكة لبحث قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.وذكر بومبيو الذي يقوم حاليا بجولة إقليمية حيث ستكون السعودية وجهتها المقبلة، في حديث إلى قناة (CBS) أمس السبت، أن قضية خاشقجي ستتصدر أجندة اللقاء، موضحا أنه سيقول لولي العهد السعودي "ما نقوله باستمرار" حول القضية.وذكر بومبيو أن موقف الولايات المتحدة ثابت على المستويين الخاص والعام، وهو أن مقتل الصحفي السعودي كان عملا شنيعا وجريمة قتل غير مقبولة.وأعرب الوزير عن تصميم واشنطن على ملاحقة المسؤولين عن مقتل الصحفي والوصول إلى الحقائق بسرعة وبطريقة شاملة قدر الإمكان، مضيفا أن الولايات المتحدة تثمن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.وتابع أنه سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك جميع الأمور المهمة المتعلقة بالتعاون الأمريكي-السعودي، وخاصة "الدعم الذي يقدمونه لإبقاء الأمريكيين آمنين في كانساس وكولورادو وكاليفورنيا وواشنطن".وجدد بومبيو عزمه لقاء محمد بن سلمان، وإدانة واشنطن لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الأحد، أثناء مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وألحقت قضية الصحفي السعودي الذي قتل من قبل فريق أمني داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الرياض في العالم، وأثارت تساؤلات جدية داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن التعاون مع المملكة.وتبنى مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي شهر ديسمبر الماضي قرارا اعتبر فيه ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.