صحيفة أمريكية: واشنطن كانت قريبة من مهاجمة إيران في سبتمبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (The Wall Street Journal) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة كانت قريبة من شن هجوم عسكري على إيران قبل أربعة أشهر.وبحسب الصحيفة، فإن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، توجه في أيلول/سبتمبر الماضي الى البنتاعون بطلب إعداد خطة هجوم عسكري على إيران.وقالت (The Wall Street Journal): "إن هذا الطلب جاء بعد إطلاق مسلحين على صلة بإيران ثلاث قذائف هاون على الحي الدبلوماسي في العاصمة العراقية بغداد، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إضرار مادية أو إصابات".وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية دهشوا لغرابة هذا الطلب، ولكنهم استجابوا له وأعدوا الخطة المطلوبة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة الأمريكية: "ليس واضحا إن كان البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب شخصيا على علم بتوجيه الطلب المذكور أم لا، وإن كانت الولايات المتحدة تنظر بجدية في شن هجوم عسكري على إيران".وذكرت (The Wall Street Journal)، أن وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، اعترض، العام الماضي، على توجيه ضربات في سوريا، "ردا" من ترامب وأعضاء فريقه المسؤول عن الأمن القومي، على استخدام "الكيميائي" المزعوم من قبل دمشق، على اعتبار أن هذه الغارات كان من شأنها أن تصيب قوات روسية وإيرانية متواجدة هناك.وقالت الصحيفة: "إن بولتون أوضح مرارا لمسؤولين آخرين في الإدراة الأمريكية، أنه شخصيا يدعم تغيير النظام في إيران، وهو موقف دافع عنه قبل انضمامه إلى إدارة ترامب".