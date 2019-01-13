الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم





وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.



وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثيين من جهة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة بمدينة الحديدة المتفق عليها في مفاوضات السويد بين الطرفين اليمنيين المتنازعين.



رام الله - دنيا الوطنقال العميد، يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء، اليوم الأحد: "أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم".وأكد المتحدث على أنه لدى الجيش التابع للحوثيين واللجان الشعبية مخزون كبير من الطائرات المسيرة (قاصف 2K) المصنعة محليا، وصواريخ باليستية حديثة سيتم الكشف عنها لاحقا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح أن التصنيع الحربي حقق خطوات متقدمة في تصنيع الطيران المسير، وأن هذا العام سيكون عام الطيران المسير.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي استهدف الحوثيون معسكر العند بمحافظة لحج، ليخلف الهجوم عددا من القتلى والجرحى.