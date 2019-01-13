إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح

رام الله - دنيا الوطننفى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الادعاءات الإسرائيلية حول إصابة زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بنوبة قلبية.وقال عبد اللهيان في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي هو مجرد مزاعم"، واصفا هذه الأنباء بـ"كذبة العام الجديد الكبرى" .وأضاف المسؤول الإيراني: "إن اليوم الذي سيُصلّي فيه نصر الله وقادة المقاومة الفلسطينية في المسجد الأقصى، بعد تطهيرها من دنس الصهاينة، سيأتي لا محالة".ويأتي التعليق الإيراني ردا على إعادة صحفي إسرائيلي نشر تغريدة لصحفي لبناني قال فيها: "إن حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق على يد أطباء روس، وإيران ترسل ثلاثة أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي".ونقلت القناة الـ20 الإسرائيلية، عن وسائل إعلام لبنانية، قولها: "إن نصر الله أدخل إلى المستشفى بعد أزمة قلبية، علاوة عن معاناته من مرض السرطان الذي أصابه منذ عدة أعوام".وأشارت القناة، إلى أنه منذ بداية عملية "درع الشمال" الذي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي للقضاء على أنفاق حزب الله كان هناك هدوءا نسبيا من الحزب ولم يلق الحدث استجابة كبيرة من أمينه العام حسن نصر الله.