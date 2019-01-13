مستشفى الهلال برفح مهدد بالتوقف خلال ساعات

رام الله - دنيا الوطنحذر مستشفى الهلال الإماراتي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، من توقف خدماته خلال ساعات بسبب أزمة الوقود الحادة.وأوضح المستشفى في تصريح مقتضب نشر مساء اليوم الأحد، أن استمرار أزمة الوقود الخانقة داخل أروقة المستشفى، أدى الى الخروج بتحذير عاجل من توقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، علماً أن المستشفى هو الوحيد لخدمة النساء و الولادة في مدينة رفح.وبين المشفى أنه يقوم بشكل يومي بمعدل 10 عمليات، وعدد حالات الولادة داخل المستشفى 20 حالة يومياً.وناشد مستشفى الهلال الإماراتي، كل الأطراف المعنية بالتحرك الجاد والفوري من أجل إنقاذ حياة الأطفال والأمهات.يشار الى وزارة الصحة بغزة، حذرت أيضا اليوم ، من توقف بعض مرافقها وخدماتها الصحية خلال أيام معدودة جراء أزمة الوقود التي تعاني منها الوزارة.