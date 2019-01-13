البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

رام الله - دنيا الوطنوافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، وفق ما أفاد موقع (سكاي نيوز).وجاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية بلغت أكثر من ثلثي الأعضاء، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها رئيس المجلس، علي عبد العال.ومن المقرر أن تبدأ الفترة الجديدة من حالة الطوارئ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير 2019.وينص القرار على "أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر.وتكافح مصر للقضاء على خطر المسلحين الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.