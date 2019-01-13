وزير إسرائيلي: الحرب الأخيرة على غزة كلفتنا ثمناً باهظاً

قال يوئاف غالنت وزير الاستيعاب والهجرة الاسرائيلي: "إن حروبنا ومعاركنا مع غزة يجب أن تكون قصيرة ونوعية وغير باهظة الثمن خصوصاً فيما بتعلق بالخسائر في الأرواح، إلا أن الحرب الأخيرة على غزة بقيادة رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس كانت على النقيض تماماً، حيث أنها كانت طويلة جداً وغير نوعية وكلفتنا ثمناً باهظاً في الأرواح".





ووفقاً لموقع (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد اتهم الجنرال غالنت، موشي يعلون باليسارية في حين اتهم "بني غانتس" بأنه فشل في حرب 2014 ضد حماس في غزة.





وكان غالنت قد شن حملة هجومية ضد رؤساء الأركان السابقين "بني غانتس" و"موشي يعلون، اللذان يترأسان حزبان جديدان مناهضان لحزب (الليكود) من أجل دخول انتخابات الكنيست المقبلة.



رام الله - دنيا الوطن