اعلام الاحتلال: اشتباه بعملية طعن داخل احدى الشقق بالقدس ومقتل شخصين





بدوره، قال موقع (ريشت كان): "الشرطة الاسرائيلية وجدت علامات عنف على جثتي الرجل والمرأة في شقتهم بحي (أرمون هنتسيف)، ويجري فحص ظروف الحادث".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، بوجوه اشتباه بعملية طعن اليوم الأحد، داخل شقة في حي (أرمون هنتسيف) بالقدس.وأشارت الصحفية، إلى أنه تم العثور على جثتي رجل وأمرأة في السبعينات من العمر.وأوضحت الصحيفة ذاته، أنه لم يتبين بعد خلفية عملية الطعن.