تأجيل الحراك البحري الـ(22) في شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن تأجيل الحراك البحري الـ 22 لهذا الاسبوع، بسبب سوء الاحوال الجوية وصعوبة الوصول الى منطقة الحدود البحرية الشماليةزظ
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن تأجيل الحراك البحري الـ 22 لهذا الاسبوع، بسبب سوء الاحوال الجوية وصعوبة الوصول الى منطقة الحدود البحرية الشماليةزظ
وأكدت الهيئة في تصريح مقتضب لها، أن الحراك البحري مستمر حتى تحقيق جميع المطالب وكسر الحصار كاملا عن قطاع غزة.
يشار إلى أن الحراك البحري، ينطلق كل يوم اثنين من كل أسبوع، والتي تدعو إليه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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