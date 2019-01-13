تأجيل الحراك البحري الـ(22) في شمال قطاع غزة





وأكدت الهيئة في تصريح مقتضب لها، أن الحراك البحري مستمر حتى تحقيق جميع المطالب وكسر الحصار كاملا عن قطاع غزة.





يشار إلى أن الحراك البحري، ينطلق كل يوم اثنين من كل أسبوع، والتي تدعو إليه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن تأجيل الحراك البحري الـ 22 لهذا الاسبوع، بسبب سوء الاحوال الجوية وصعوبة الوصول الى منطقة الحدود البحرية الشماليةزظ