الاردن ومصر: ندعم الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم بإقامة دولتهم المستقلة

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.وشدد الزعيمان خلال مباحثاتهما اليوم الأحد، في قصر بسمان في عمان، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على دعم الفلسطينيين في مساعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأكدا على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.