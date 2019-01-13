استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس قبل أسابيع





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.





وأكدت الهيئة الوطنية العليا على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها والمتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد الشاب أنور قديح، اليوم الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي خانيونس، قبل عدة أسابيع.