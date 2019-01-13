نادي مسافر يطا الرياضي يُكرّم الوزير صيدم

رام الله - دنيا الوطنكرّم نادي مسافر يطا الرياضي، اليوم، وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، تقديراً لدوره الوطني والتربوي الأصيل، وحرصه على تطوير التعليم في فلسطين.جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، ومدیر عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي.وفي هذا السياق، ثمن صيدم هذه المبادرة، ودور النادي في مساندة جهود الوزارة لحماية ودعم التعليم، خاصة في مسافر يطا المستهدفة، معبراً عن شكره وتقديره للنادي لدوره في بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه، ومبدعٍ على المستويين المحلي والدولي.وأشار صيدم إلى مواصلة الوزارة بناء مدارس التحدي في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال؛ لتعزيز صمود سكان هذه المناطق، وتأمين حصول الطلبة على حقهم في التعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة فضح انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال والطلبة.بدوره، أشاد النادي بجهود وزارة التربية التطويرية، ودعمها ومساندتها للمناطق المستهدفة، وحماية قطاع التعليم فيها، مؤكداً أن هذا التكريم، يندرج في إطار ما يقدمه الوزير صيدم من دعم القطاع التعليمي والارتقاء به.