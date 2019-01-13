مباشر | مباراة الصداقة وخدمات الشاطئ | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام
جانب من معرض حيفا للفنون
رام الله - دنيا الوطن
 استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قيام ما يسمى بمعرض حيفا للفنون بعرض صور مسيئة لسيدنا عيسى وأمه البتول عليهما السلام.

وأضاف: ان عرض هذه الصور يعكس مدى الحقد والكراهية التي يكنها المتطرفون لأهل فلسطين مسلمين ومسيحيين، من خلال عرضهم مثل هذه الصور، ودون احترام لأي رموز دينية، منتقداً التستر وراء ذريعة حرية التعبير، للقيام بمثل هذه الإساءات.

وحذر حسين من الآثار المأساوية لمثل هذه الاعتداءات التي تنذر بنشوب حرب دينية واسعة، مؤكداً دعواته السابقة بضرورة سن قانون يجرم كل من يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية في العالم أجمع.

وطالب سماحته بضرورة إزالة هذه الصور، ومعاقبة ناشريها واعتذارهم للشعب الفلسطيني كافة، داعيا الجهات الدينية العالمية والرسمية ذات الصلة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذا العدوان، وردع القائمين عليه، ووضع حد لهذا التطاول على الأديان ورموزها.

أخبار ذات صلة

نادي مسافر يطا الرياضي يُكرّم الوزير صيدم

نادي مسافر يطا الرياضي يُكرّم الوزير صيدم

مستوطنون يعتدون على حديقة الحرم الإبراهيمي ويقطعون أشجار الزيتون

مستوطنون يعتدون على حديقة الحرم الإبراهيمي ويقطعون أشجار الزيتون

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

أبو ردينة: الرئيس سيتسلم رئاسة مجموعة &#34;الـ77+ الصين&#34; في 15 الجاري

أبو ردينة: الرئيس سيتسلم رئاسة مجموعة "الـ77+ الصين" في 15 الجاري

الخارجية: جرائم الاحتلال في خربة إبزيق تستدعي توفير الحماية الدولية لشعبنا فوراً

الخارجية: جرائم الاحتلال في خربة إبزيق تستدعي توفير الحماية الدولية لشعبنا فوراً

شعث: الحملات التحريضية ضد الرئيس لن تنال من صلابته وتمسكه بالثوابت الوطنية

شعث: الحملات التحريضية ضد الرئيس لن تنال من صلابته وتمسكه بالثوابت الوطنية

وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع (جايكا)

وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع (جايكا)

الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين

الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

نادي مسافر يطا الرياضي يُكرّم الوزير صيدم

نادي مسافر يطا الرياضي يُكرّم الوزير صيدم

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

مستوطنون يعتدون على حديقة الحرم الإبراهيمي ويقطعون أشجار الزيتون

مستوطنون يعتدون على حديقة الحرم الإبراهيمي ويقطعون أشجار الزيتون

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام

الخارجية: جرائم الاحتلال في خربة إبزيق تستدعي توفير الحماية الدولية لشعبنا فوراً

الخارجية: جرائم الاحتلال في خربة إبزيق تستدعي توفير الحماية الدولية لشعبنا فوراً

شعث: الحملات التحريضية ضد الرئيس لن تنال من صلابته وتمسكه بالثوابت الوطنية

شعث: الحملات التحريضية ضد الرئيس لن تنال من صلابته وتمسكه بالثوابت الوطنية

وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع (جايكا)

وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع (جايكا)

الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين

الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين

منوعات

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و&#34;الأطرش&#34;.. حكايات ليلى فوزي&#34;جميلة الجميلات&#34;

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و"الأطرش".. حكايات ليلى فوزي"جميلة الجميلات"

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: &#34;ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة&#34;

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: "ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة"

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

&#34;أجمل شيء في حياته&#34;.. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

"أجمل شيء في حياته".. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. &#34;مغرومة&#34; وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. "مغرومة" وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

&#34;كايني ويست&#34; يُحقّق أكبر أحلام زوجته &#34;كيم كارداشيان&#34;

"كايني ويست" يُحقّق أكبر أحلام زوجته "كيم كارداشيان"

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

عربي

مسؤول أمريكي: واشنطن ستُحاسب المسؤولين عن قتل &#34;جمال خاشقجي&#34;

مسؤول أمريكي: واشنطن ستُحاسب المسؤولين عن قتل "جمال خاشقجي"

الإمارات ترد على حمد بن جاسم

الإمارات ترد على حمد بن جاسم

تونس: حكم بإعدام 41 متهمًا بالإرهاب

تونس: حكم بإعدام 41 متهمًا بالإرهاب

السيسي يصل الأردن لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله الثاني

السيسي يصل الأردن لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله الثاني