المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام





رام الله - دنيا الوطناستنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قيام ما يسمى بمعرض حيفا للفنون بعرض صور مسيئة لسيدنا عيسى وأمه البتول عليهما السلام.وأضاف: ان عرض هذه الصور يعكس مدى الحقد والكراهية التي يكنها المتطرفون لأهل فلسطين مسلمين ومسيحيين، من خلال عرضهم مثل هذه الصور، ودون احترام لأي رموز دينية، منتقداً التستر وراء ذريعة حرية التعبير، للقيام بمثل هذه الإساءات.وحذر حسين من الآثار المأساوية لمثل هذه الاعتداءات التي تنذر بنشوب حرب دينية واسعة، مؤكداً دعواته السابقة بضرورة سن قانون يجرم كل من يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية في العالم أجمع.وطالب سماحته بضرورة إزالة هذه الصور، ومعاقبة ناشريها واعتذارهم للشعب الفلسطيني كافة، داعيا الجهات الدينية العالمية والرسمية ذات الصلة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذا العدوان، وردع القائمين عليه، ووضع حد لهذا التطاول على الأديان ورموزها.