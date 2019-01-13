مستوطنون يعتدون على حديقة الحرم الإبراهيمي ويقطعون أشجار الزيتون



وحمّل أبو عرام الاحتلال المسؤولية عن هذا الاعتداء والمساس بالحرم الابراهيمي وحديقته.





رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على حديقة الحرم الابراهيمي، وقطعوا أشجار زيتون معمرة أمام مرأى حرس حدود الاحتلال.وأكد مدير عام أوقاف الخليل جمال ابو عرام ، أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على حديقة الحرم الابراهيمي، وأقدموا على تقطيع أشجار زيتون معمرة أمام مرأى ومسمع حرس حدود الاحتلال، مشيرا الى ان حراس الحرم باشروا اتصالاتهم مع الجهات المختصة لوقف هذا الاعتداء، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.