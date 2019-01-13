المفتي العام يستنكر الإساءة للمسيح وأمه العذراء عليهما السلام





وأضاف: أن عرض هذه الصور، يعكس مدى الحقد والكراهية التي يكنها المتطرفون لأهل فلسطين من المسلمين والمسيحيين، من خلال عرضهم لهكذا صور، ودون احترام لأي رموز دينية، منتقداً التستر وراء ذريعة حرية التعبير، للقيام بمثل هذه الإساءات، محذراً من الآثار المأساوية لمثل هذه الاعتداءات التي تنذر بنشوب حرب دينية واسعة، ومؤكداً على دعواته السابقة بضرورة سن قانون، يجرم كل من يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية في العالم أجمع.



وطالب بضرورة إزالة هذه الصور، ومعاقبة ناشريها، واعتذارهم للشعب الفلسطيني كافة.



ودعا الجهات الدينية العالمية والرسمية ذات الصلة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذا العدوان، وردع القائمين عليه، ووضع حد لهذا التطاول على الأديان ورموزها.

رام الله - دنيا الوطناستنكر محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، قيام ما يسمى بمعرض حيفا للفنون، بعرض صور مسيئة لسيدنا عيسى وأمه البتول، عليهما السلام