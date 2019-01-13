أبو ردينة: الرئيس سيتسلم رئاسة مجموعة "الـ77+ الصين" في 15 الجاري

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الجاري، رئاسة مجموعة "الـ 77 + الصين"، والتي تمثل 134 دولة، وذلك في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأَضاف أبو ردينة: إن الرئيس سيلقي كلمة خلال حفل التسليم، سيعبر فيها عن تقدير شعبنا لانتخاب دولة فلسطين رئيساً لهذه المجموعة المهمة، بحسب ما جاء في الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد، أن ترؤس فلسطين لهذه المجموعة الدولية، يعتبر "حدثاً تاريخياً هاماً، يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين منذ انتخابها دولة مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012".وأشار أبو ردينة، إلى أن ذلك سيشكل أيضاً جزءاً مهماً في الإنجازات الفلسطينية؛ لتثبيت الهوية الفلسطينية على خارطة المجتمع الدولي، والتي حاولت قوى استعمارية عبر عصور طويلة إلغاء هذه الهوية وهذا الوجود.