وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع (جايكا)

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، مع ممثلة وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في فلسطين يوكو ميتسوي، سبل تعزيز التعاون المشترك.واستعرض الوزير خلال اللقاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، ملفات العمل المشترك ومبادرات التعاون بين الجانبين لتطوير العمل في عدة مجالات منها الحكومة الإلكترونية، وقطاع المعلوماتية، والتدريب، والبريد، مثمناً دور (جايكا) كشريك استراتيجي للوزارة من خلال العديد من المشاريع المقدمة، التي تم دعمها، وكان لها انعكاس ايجابي على القطاع.وأطلع الوزير الوفد الزائر على أبرز المعيقات التي تواجهها الوزارة لتحقيق أهدافها في إيصال خدماتها للمواطنين، وتوفير المناخ الإيجابي لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.بدورها، أكدت ممثلة (جايكا) حرصها على استمرار دعم الحكومة الفلسطينية، عبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهم والحيوي، ذي التأثير الكبير في تنمية المجتمعات واقتصادها، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن سياسة الوكالة في خطتها السنوية.