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شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين

الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف، ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين.

وذكر بيان الشرطة، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن من سكان محافظة جنين، لفرع المباحث العامة، حول قيام مجهول بإرسال رسائل عبر حسابه على (فيسبوك) تتضمن التهديد. 

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في فرع المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بشخص من سكان مدينة جنين، وإلقاء القبض عليه.

وفي سياق متصل، فبعد ورود شكوى، تقدمت بها مواطنة لفرع المباحث العامة، حول قيام شخص معروف لديها بتهديدها عبر الهاتف، تم استدعاء الشخص المذكور، والقبض عليه.

وأكد البيان، بأنه تمت إحالة المشتبه بهما إلى النيابة العامة؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

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