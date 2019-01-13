الخارجية تُعمم على سفارات فلسطين وبعثاتها الأممية حول حالة الأسير أبو دياك





جاء ذلك، في تعميم لسفارات دولة فلسطين وبعثاتها لدى الأمم المتحدة، ومنظماتها الحقوقية والإنسانية المختصة، تتضمن تفاصيل تلك الجريمة البشعة، التي تُجسد حقيقة الوحشية التي يتعرض لها أسرانا الأبطال، والانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.





ويعاني الأسير أبو دياك، من وضع صحي صعب للغاية، وفق ما تؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد العبارات الجريمة الطبية المركبة، التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسير المريض سامي أبو دياك.وطالبت الوزارة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه.