الديك: الخارجية تتابع باهتمام ما يتعرض له حي الشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزارة الخارجية والمغتربين، أحمد الديك: إن الوزارة تتابع باهتمام، ما يتعرض له حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، من انتهاكات مواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، التي لطالما تحاول تهويد الحي، وفرض سيطرة المستوطنين على منازل المواطنين فيه.وأضاف الديك لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الوزارة أرسلت رسائل بالخصوص لرئيس مجلس الأمن والمنظمات الدولية، بهذه الانتهاكات المستمرة عبر سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية.ووجه الديك، رسالة للمجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار والإدانة، لأنها أصبحت غير كافية، وأن حكومة الاحتلال، باتت تتعايش مع تلك الإدانات، بل وتتمادى في مخططاتها الاستيطانية، وفرض سيطرتها على أراضي المواطنين لاسيما في القدس المحتلة، ومحاولة تهويدها بدعم وبضوء أخضر من حكومة الاحتلال، في ظل الانحياز الأميركي لها، والصمت الدولي.