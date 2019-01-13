عساف: أطلعنا المحكمة الجنائية الدولية بتقارير تفصيلية على كافة انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، توجه الهيئة إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تقارير تفصيلية عن كافة انتهاكات قوات الاحتلال، وجرائم قطعان مستوطنيه في الأراضي الفلسطينية من توسع استيطاني، واعتداءات، وجرائم مستمرة ومتصاعدة، ضد أبناء شعبنا.وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين): إن قوات الاحتلال شريكة بالجرائم التي ينفذها قطعان المستوطنين، من خلال توفير الحماية لهم، وعلمهم بطبيعة هذه الاعتداءات وتوقيتها، وأماكن تنفيذها، مجدداً الدعوة لأبناء شعبنا بالتصدي لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة.