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شؤون فلسطينية

اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس تُقر دعماً لفلسطين بـ 15 مليون دولار

اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس تُقر دعماً لفلسطين بـ 15 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، إن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، اعتمدت خلال اجتماعها الثالث والسبعين، الذي يعقد اليوم الأحد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، برئاسة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، مبلغ 15.3 مليون دولار، لصالح تمويل مشاريع تعليمية وصحية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضح قطامي، أنه سيكون لمدينة القدس نصيب كبير من التمويل الجديد لدعم صمودها مواطنيها في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وبين قطامي، أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، طلبت من البنك الإسلامي للتنمية، أن يمنح أولوياته في تنفيذ المشاريع المقبلة لمدينة القدس، لتعزيز صمود أهلها.

وعبر قطامي الذي يشارك في الاجتماع بتوجيهات من رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، عن شكره الجزيل للقائمين على الصندوقين، وخصوصاً المهندس البسام، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم القضية الفلسطينية من خلال تخصيص الأموال الكريمة.

وأوضح قطامي، أن مجموع ما تم اعتماده وتخصيصه لفلسطين للمشاريع الحيوية مثل التعليم، والصحة، والحكم المحلي، والترميم، وخلق فرص العمل، ودعم موازنة السلطة الوطنية منذ عام 2000 وحتى الآن، بلغ نحو 1،38 مليار دولار.

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