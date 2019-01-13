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شؤون فلسطينية

منصور: لقاءات مُهمة للرئيس على هامش تسلمه رئاسة مجموعة الـ77 والصين

منصور: لقاءات مُهمة للرئيس على هامش تسلمه رئاسة مجموعة الـ77 والصين
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن الرئيس محمود عباس، سيجري عدة لقاءات ثنائية على هامش زيارته لنيويورك، وتسلمه رئاسة مجموعة الـ 77 والصين.

وأضاف منصور في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "أن الرئيس سوف يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، لافتاً إلى أنه سيبحث مع الأمين العام عدة قضايا، وسيطالبه بالقيام بدوره ومهماته، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات التي تمس قضيتنا مثل قرار 2334 وقرارات أخرى، وسيبحث معه كذلك ملفات ذات طبيعة سياسية، فيما يتعلق بالاستيطان، وإنهاء الاحتلال، والدفاع عن حل الدولتين، والوضع القانوني لمدينة القدس.

وأشار منصور إلى أن الرئيس، سيناقش ملفات أخرى مع الأمين العام، من ضمنها القضايا الإنسانية المتعلقة بشعبنا، مثل قضية وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا)، التي عانت من أزمة مالية، تم تخطيها جزئياً، وكيفية عدم تكرار هذه الأزمة في العام الحالي.

وأكد منصور، أن اليوم التالي لزيارة الرئيس، سيشهد مراسم تسلمه لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين، من قبل وزير خارجية مصر سامح شكري، باعتبار جمهورية مصر، هي من ترأس المجموعة لعام 2018.

وأشار منصور إلى الالتحاق بمئات الاتفاقيات والمؤتمرات كدولة فلسطين، معتبراً ذلك جزءاً من الأساليب الخلاقة التي تكرس دعائم الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية، وصولاً إلى حقنا القانوني والطبيعي بأن نصبح أعضاء دائمين في الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين، تم انتخابها من قبل 134 دولة، واعتماد قرار من الجمعية العامة بمنحها المزيد من الامتيازات، يعد خطوة في هذا المسار، رغم أننا لا نريد تسييس دورنا في قيادة المجموعة باعتبار وظيفتنا الأساسية، وهي التعاطي مع أجندة التنمية للأمم المتحدة.

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