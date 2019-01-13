أبو ليلى: معيار الجدية بالحديث عن الانتخابات السعي لتوافق وطني لشروط إجرائها

رام الله - دنيا الوطندعا قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى المبادرة لعقد لقاء قيادي على أعلى المستويات، في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) التي تضم الأمناء العامين لجميع القوى الفلسطينية، بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل على شروط إجراء انتخابات عامة، للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، بما يوفر الضمانات لانتخابات حرة نزيهة، يحترم الجميع نتائجها، لاخراج مسيرة إنهاء الانقسام من الاستعصاء، الذي يدور بها في حلقة مفرغة.وكان أبو ليلى، يتحدث أثناء المسيرة الحاشدة التي ضمت آلاف المواطنين بدعوة من التجمع الديمقراطي الفلسطيني في قلب مدينة رام الله ظهر (السبت 12/1/2019)، حيث قال ان معيار الجدية في الالتزام بالدعوة إلى الانتخابات يكمن في السعي الجاد للتوصل إلى توافق وطني يكفل مشاركة جميع القوى الفلسطينية فيها بما يضمن إجراءها في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة في آن معاً، وحيثما أمكن في الشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وصولاً إلى مجلس وطني توحيدي يضم القوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية تعزيزاً لمكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني ولدرء وإحباط كل محاولات تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني.وشجب أبو ليلى ممارسات الاحتراب السياسي والأمني، وحملات القمع والاعتقالات والاستدعاءات المتبادلة، والتراشق بتهم التخوين بين فتح وحماس، والتي قال أنها باتت تجر الحياة السياسية الفلسطينية إلى درك معيب يلحق الخزي والعار بنضال شعبنا الصامد الذي يواجه ببطولة هجمة الاحتلال وحماته الأمريكيين بينما يتنابذ قادته بالألقاب وينشغل كل منهم بتقويض سلطة الآخر وهم جميعاً يدركون أن السلطة الحقيقية هي للاحتلال.وأكد أبو ليلى أن التجمع الديمقراطي الفلسطيني سوف يشكل رافعة لاستنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تعمق الانقسام وتدفع نحو الانفصال، وسوف يسعى لبناء قوة شعبية متنامية تضع حداً للاستقطاب الثنائي الذي يفسد الحياة السياسية الفلسطينية وتضغط من أجل وحدة الجميع للنهوض بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال.وأضاف أن التجمع الديمقراطي هو أداة للنضال دفاعاً عن الحريات الديمقراطية للمواطنين و من اجل حقوق العمال والموظفين وسائر الكادحين والفئات الوسطى، كما من اجل تمكين المرأة والشباب وتعزيز مكانة سائر الشرائح المهمشة في آليات صنع القرار.