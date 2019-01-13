راصدوا الأجواء يُحذرون من المنخفض العميق: "سرعة الرياح ستتجاوز 100 كم في الساعة

رام الله - دنيا الوطنحذر عدد من خبراء الأرصاد الجوية، من المنخفض المقبل، الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية، وعدداً من دول الإقليم.وقال الراصد الجوي قصى الحلايقة: "إنذار مُبكر.. نُحذر من هبات رياح عاتية مُتوقعة يوم الأربعاء المُقبل تُلامس حدود 100 كم/ ساعة، نتيجة مرور منخفض جوي عميق شمال المنطقة".وأضاف الحلايقة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، رياح قوية وغبار مُحتمل في جنوب ووسط البلاد، ليلاً أمطار رعدية، خاصة في شمال فلسطين، تمتد إلى شمال وغرب الضفة، طقس بارد وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.بدوره، قال الراصد الجوي، ليث العلامي: المنخفض الجوي يتمركز حالياً جنوب جزيرة قبرص، دافعاً برياح جنوبية غربية نشطة عبر شمال الأراضي المصرية؛ عملت على ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء، كما هو مُتوقع.وأضاف العلامي، عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، أن الجبهة الباردة الرطبة، تعبر البلاد مع منتصف الليل، وتستمر حتى مساء يوم غد، حيث تسقط زخات الأمطار المتفرقة في شمال البلاد، وأجزاء من المناطق الوسطى، وفرص لزخات محلية في بعض المناطق الجنوبية، متابعًا: منخفض جوي عميق، وأشد برودة الأربعاء.بدوره، قال الراصد الجوي مؤيد الزعاترة: يجب الحذر من سرعة الرياح الأربعاء، قد تتجاوز حاجز 110 كم في الساعة الحذر ثم الحذر من قوة الرياح المتوقعة، والله أعلم دائماً.