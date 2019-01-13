الصحة بغزة تُحذر من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية خلال أيام





وتعاني وزارة الصحة من أزمة وقود حادة، في عدد من مرافقها، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.





رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية، خلال أيام معدودة، جراء أزمة الوقود الحادة.وكانت الوزارة، أكدت في تغريدة للمتحدث باسمها، أشرف القدرة، أنها تبحث مع المؤسسات الدولية والمانحة، تداعيات أزمة الوقود الخانقة على مجمل المرافق والخدمات الصحية، داعية الجميع للعمل الفوري لتطويقها.