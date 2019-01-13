مستوطنون يدمّرون مئات الأشتال الحرجية شمال نابلس

رام الله - دنيا الوطندمّر مستوطنون، اليوم الأحد، مئات الأشتال الحرجية، كانت معدة لزراعتها في قرية برقة شمال نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينيىة (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين، تسللّوا من مستوطنة (حومش) المخلاة، ودمّروا مئات الأشتال الحرجية، في قرية برقة، وهي معدّة لزراعتها؛ لتحويل بعض الأراضي إلى محمية طبيعية.وأضاف دغلس: أن مشروع زراعة الأشجار، كان من قبل وزارة الزراعة، وبالتعاون مع المجلس القروي، مؤكداً أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة على القرية ومواطنيها.