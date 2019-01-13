مسؤول أمريكي: واشنطن ستُحاسب المسؤولين عن قتل "جمال خاشقجي"

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أبرز الملفات التي سيناقشها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولته الحالية في المنطقة.وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة (CBS) الأمريكية: إنه "سيلتقي الأمير محمد بن سلمان، وأن من بين الملفات التي سيناقشها معه قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".وأضاف: "ما سأقوله هو ما نقوله باستمرار، موقف أمريكا على المستويين الخاص والعام هو نفسه، كان هذا عملا شنيعًا، جريمة قتل غير مقبولة".وتابع: "المسؤولون عن مقتل خاشقجي، ستحاسبهم الولايات المتحدة الأمريكية، نحن مصممون على القيام بذلك، نحن مصممون على الوصول إلى الحقائق بسرعة، وبطريقة شاملة قدر الإمكان".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي قائلًا: "نحن، مثل بقية العالم، نقدر حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وكان قتل جمال خاشقجي شأننا وسنحاسب المسؤولين عن ذلك"، مشيراً إلى أنه سيتحدث بعد ذلك "عن كل الأمور المهمة التي نقوم بها مع السعودية، وكل الدعم الذي يقدمونه لإبقاء الأمريكيين آمنين".