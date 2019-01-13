الشرطة تضبط 4 مركبات تقوم بأعمال التفحيط والتشحيط في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم 4 مركبات، أثناء قيامها بأعمال التفحيط والتشحيط، وإزعاج المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر في الخليل.وذكر بيان الشرطة، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة الاعتيادي في ضبط الأمن والنظام العام، وضبط الحالة المرورية بشوارع المدينة، تم إيقاف أربع مركبات، كانت تقوم بأعمال التشحيط والتفحيط وإزعاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.وأضاف البيان، بأن الشرطة، قامت بضبط المركبات الأربع وإيقاف سائقيها مدة 24 ساعة، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.