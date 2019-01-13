الإمارات ترد على حمد بن جاسم

رام الله - دنيا الوطنهاجم وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حديث حمد بن جاسم، وزير خارجية، ورئيس وزراء قطر السابق لقناة (روسيا اليوم)، بشأن تطورات الأحداث على الساحة الخليجية.وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على (تويتر): "حديث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لقناة (روسيا اليوم) لم يُقدم جديداً".وأضاف، أن حديث رئيس الوزراء القطري السابق "انفصام تعودناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد، أحد مهندسيها، وأدت إلى مأزق الدوحة الحالي، وبين الطرح النظري الفضفاض".وختم قرقاش تغريدته بالقول: إن المقابلة كشفت عن "ركاكة الحجة وضعف الخطاب، وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة".وكان حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، قال في وقت سابق: إنه أصبح يستمع إلى "لغة مُنحطة في الخليج".وأضاف، حمد بن جاسم في لقاء تلفزيوني له عبر قناة (آر- تي)، أنه "بدأنا نسمع فى الخليج لغة بين مستخدمي الميديا.. لغة منحطة، تطال كل أحد، الرموز والمحرمات والحي والميت والرجال والنساء".وتابع: المسؤول القطري السابق، أن هذه اللغة "فرقت العائلات، وهذه الظاهرة خطيرة جداً".