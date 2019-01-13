الحمد الله يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الأرمني





جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس حنا عميرة، ومستشار الرئيس لشؤون العلاقات المسيحية المحلية والدولية زياد البندك.



ونقل الحمد الله، تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس، للطائفة الأرمنية في فلسطين والعالم، بعيدهم المجيد، مهنئاً أبناء الطائفة بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً على التآخي والوحدة بين كافة أطياف شعبنا، والتي تعتبر نموذجاً يُحتذى به في العالم أجمع.



رام الله - دنيا الوطنتسلّم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، دعوة للرئيس محمود عباس، وله، لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد، في كنيسة المهد، حسب التقويم الأرمني، من نائب بطريرك الأرمن الأرثوذكسي في القدس والديار المقدسة والأردن، كبير الأساقفة سيفان غريبيان.