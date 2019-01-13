الاحتلال يُجبر 13 عائلة من خربة إبزيق بطوباس على مغادرة مساكنهم

رام الله - دنيا الوطنأجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في خربة إبزيق شمال طوباس.وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، أجرت تدريبات عسكرية في المنطقة، بعد إخلائها لـ 13 عائلة تسكن فيها.وأوضح دراغمة، أن الاحتلال أبلغ المواطنين شفوياً بضرورة ترك منازلهم من الساعة العاشرة صباح اليوم، حتى الساعة السابعة من صباح الغد.يذكر، أن قوات الاحتلال، طردت العائلات ذاتها الشهر الماضي من خيامها ثلاث مرات؛ بهدف التدريبات العسكرية.