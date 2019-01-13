تونس: حكم بإعدام 41 متهمًا بالإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
حكم على 41 شخصًا بالإعدام في تونس؛ لمشاركتهم في هجوم خلف 15 قتيلاً في صفوف الجيش في حزيران/ يونيو 2014 على الحدود مع الجزائر.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، لوكالة (فرانس برس): إن محكمة البداية في تونس، أصدرت الجمعة، أحكامها بحق الـ41 شخصاً، علماً بأن اثنين منهم فقط معتقلان فيما الآخرون فارون.
وقتل 15 جندياً في 16 حزيران/ يونيو 2014، في هجوم "إرهابي" على جبل الشعانبي في منطقة القصرين وسط غرب البلاد، التي لا تزال معقلاً للمقاتلين المتطرفين.
وقالت وزارة الدفاع يومها: إن ما بين 40 و60 "إرهابياً" مزودين ببنادق رشاشة وقاذفات صواريخ، أطلقوا النار خلال شهر رمضان على جنود في منطقة هنشير التلة.
وقتل 5 جنود بالرصاص و9 آخرون جراء احتراق خيمتهم بعد إطلاق النار، فيما قضى آخر لاحقاً متأثراً بإصابته.
حكم على 41 شخصًا بالإعدام في تونس؛ لمشاركتهم في هجوم خلف 15 قتيلاً في صفوف الجيش في حزيران/ يونيو 2014 على الحدود مع الجزائر.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، لوكالة (فرانس برس): إن محكمة البداية في تونس، أصدرت الجمعة، أحكامها بحق الـ41 شخصاً، علماً بأن اثنين منهم فقط معتقلان فيما الآخرون فارون.
وقتل 15 جندياً في 16 حزيران/ يونيو 2014، في هجوم "إرهابي" على جبل الشعانبي في منطقة القصرين وسط غرب البلاد، التي لا تزال معقلاً للمقاتلين المتطرفين.
وقالت وزارة الدفاع يومها: إن ما بين 40 و60 "إرهابياً" مزودين ببنادق رشاشة وقاذفات صواريخ، أطلقوا النار خلال شهر رمضان على جنود في منطقة هنشير التلة.
وقتل 5 جنود بالرصاص و9 آخرون جراء احتراق خيمتهم بعد إطلاق النار، فيما قضى آخر لاحقاً متأثراً بإصابته.
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