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تونس: حكم بإعدام 41 متهمًا بالإرهاب

تونس: حكم بإعدام 41 متهمًا بالإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
حكم على 41 شخصًا بالإعدام في تونس؛ لمشاركتهم في هجوم خلف 15 قتيلاً في صفوف الجيش في حزيران/ يونيو 2014 على الحدود مع الجزائر.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، لوكالة (فرانس برس): إن محكمة البداية في تونس، أصدرت الجمعة، أحكامها بحق الـ41 شخصاً، علماً بأن اثنين منهم فقط معتقلان فيما الآخرون فارون.

وقتل 15 جندياً في 16 حزيران/ يونيو 2014، في هجوم "إرهابي" على جبل الشعانبي في منطقة القصرين وسط غرب البلاد، التي لا تزال معقلاً للمقاتلين المتطرفين.

وقالت وزارة الدفاع يومها: إن ما بين 40 و60 "إرهابياً" مزودين ببنادق رشاشة وقاذفات صواريخ، أطلقوا النار خلال شهر رمضان على جنود في منطقة هنشير التلة.

وقتل 5 جنود بالرصاص و9 آخرون جراء احتراق خيمتهم بعد إطلاق النار، فيما قضى آخر لاحقاً متأثراً بإصابته.

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