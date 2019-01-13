عدد ساعات وصل الكهرباء خلال المنخفض المقبل بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بأن جدول الكهرباء الذي سيتم العمل بموجبه اليوم الأحد، في محافظات القطاع هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن نسبة العجز في الجدول المعلن تصل لساعتين، إلا أنها أشارت إلى أنه (العجز) سيصل إلى ثلاث ساعات خلال المنخفض الجوي المتوقع وصوله الليلة إلى الأراضي الفلسطينية.ودعا بيان الشركة، المواطنين إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي خاصة في فترة المنخفض الجوي، مشددة على أنها تبذل كل ما في وسعها لإيصال الكهرباء إليهم.