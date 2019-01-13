الحمد الله يستقبل الأمير محمد بن علي

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، الأمير محمد عباس بن علي، نائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، ورئيس الاتحاد الأردني للعبة.جاء ذلك، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، جبريل الرجوب، والسفير الأردني لدى فلسطين، محمد أبو وندي، والوفد الأردني المرافق.ورحب الحمد الله بالوفد الأردني، وعلى رأسه الأمير محمد، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية والأخوية ما بين البلدين ملكاً وحكومة وشعباً، والتي يتم تعزيزها بالتعاون المشترك في كافة المجالات، والتنسيق والتشاور المستمر ما بين القيادتين.وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على أهمية الزيارات العربية لفلسطين، معتبراً أنها تشكل رسالة دعم ومساندة للشعب والقضية، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال وحصاره المستمر.