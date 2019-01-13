الكابينت الإسرائيلي ناقش اغتيال أبو مازن بنفس طريقة أبو عمار

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس: هو الذي تسبب بتسخين جبهة قطاع غزة، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الضغوطات.وأضاف أردان، هذا الأمر بالتالي سينفجر في وجوهنا، كاشفًا عن أن هنالك نقاشًا كبيرًا عُقد في الكابينت، حول ما العمل مع أبو مازن، كما اتهم الوزير الإسرائيلي، أبو مازن بتسخين الوضع في قطاع غزة، ما سيؤدي لحدوث انفجار، وفق زعمه.وأوضح، أن نقاش الكابينت، كان أشبه بالنقاش الذي تعلق بمصير الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، متابعًا: "عندما تم الإعلان عنه أنه شخصية غير ذي صلة، وهناك أفكار لم تطرح بعد، ولكنها موجودة مثل أن يُمنع من العودة إلى البلاد خلال إحدى سفرياته".