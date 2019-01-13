أبو هولي: مخيم نهر البارد يحتاج 80 مليون دولار لاستكمال إعماره

رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، الدول المانحة المشاركة في مؤتمر (فيينا) لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين، الذي عقد في العاصمة النمساوية في حزيران/ يونيو 2008 للالتزام بتعهداتها المالية، التي تعهدت بها لإنجاز إعادة إعمار مخيم نهر البارد.وقال أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم: إن مخيم نهر البارد، سيشهد تقدماً في عملية إعادة إعماره خلال العام الحالي بعد وضع حجر الأساس لإعمار عقار (39) الذي يحتوي على (27) مبنى أي (116) وحدة سكنية، بتمويل من الصندوق العربي للتنمية، بالإضافة إلى 21 مليون يورو، تبرعت بها ألمانيا لاستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين للعام 2019.وأوضح أنه تم إنجاز ما يقارب 60% من اعادة اعمار مخيم نهر البارد بعد الانتهاء من المراحل الأربعة الأولى من اصل ثمانية مراحل وعودة ما يقارب 2650 عائلة بعد استلام بيوتهم من أصل 5000 عائلة مسجلة لافتا الى ان تمويل الصندوق العربي للتنمية ببناء 116 وحدة سكنية في مخيم نهر البارد والتبرع الألماني بقيمة 21 مليون يورو، سيساهم في انطلاق العمل بالمرحلتين الخامسة والسادسة لإعمار المخيم.وأضاف أن مخيم نهر البارد بعد هذين التبرعين بحاجة الى ما يقارب 80 مليون دولار لاستكمال اعماره بشكل نهائي للمرحلتين (السابعة والثامنة) والسماح لسائر العائلات النازحة بالعودة إلى منازلها، والتي يقدر عددها بـ 2350 عائلة.وثمن أبو هولي دور سفار دولة فلسطين ولجنة المتابعة العليا لملف إعادة اعمار مخيم نهر البارد في لبنان ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والصندوق العربي للتنمية والدول المانحة على ما قدموه من جهد وتبرع لإنجاز إعمار مخيم نهر البارد وخاصة جهودهم الاخيرة في وضع حجر الأساس لإعمار عقار (39) التي ستستهم في انطلاق عجلة الإعمار من جديد لمخيم نهر البارد.كما وأشاد بصمود وصبر لاجئي مخيم نهر البارد، خاصة العائلات التي لم تستلم منازلها نتيجة عدم استكمال إعمار مخيم نهر البارد، الذي دمر في العام 2007، مؤكداً لهم أن اتصالات دائرة شؤون اللاجئين مع لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني و(أونروا) ومفوضها العام لم تتوقف؛ لإنجاز استكمال إعادة إعمار المخيم وعودة العائلات إلى منازلها.