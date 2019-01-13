نتنياهو يكشف: قصفنا مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي





وأوضح نتنياهو، أن مجمل الهجمات الأخيرة يبرهن على "أننا عاقدوا العزم أكثر من أي وقت مضى، على العمل ضد التموضع الإيراني في سوريا"، وفق تعبيره.





وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أكدت الليلة قبل الماضية، أن الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي، حيث أصاب الاستهداف مستودعاً في المطار.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب عن أن سلاح الجو الإسرائيلي، أغار خلال الساعات الـ 36 الماضية على مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي.وجاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية صباح اليوم، أن الجيش قصف مئات المرات أهدافاً لإيران وحزب الله.