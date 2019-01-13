شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: فريق الإعاشة والنفايات الطبية نفذ (132) زيارة للمستشفيات خلال 2018

الصحة بغزة: فريق الإعاشة والنفايات الطبية نفذ (132) زيارة للمستشفيات خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
أوصى مدير دائرة الخدمات الفندقية بوزارة الصحة بغزة، أ. هاني الجعفراوي، خلال تقريره السنوي 2018، بالعمل على تنفيذ مشروع شراء خدمة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية لمطبخي ناصر وغزة الأوروبي والمستشفيات المستفيدة منهما، والعمل على توفير القوى البشرية لأقسام الأغذية لتقديم خدمة فندقية أفضل.

وشدد على ضرورة إيجاد بدائل لمواد التعبئة والتغليف الحالية بمواد أكثر جودة من حيث الاحتفاظ بخواص الوجبات بداخلها وخاصة الحرارة، وتخصيص سلفة خاصة لمطابخ المستشفيات لشراء ما يلزم من صيانة خارجية غير متوفرة داخل المستشفى.

وأكد الجعفراوي على ضرورة توفير نواقص المطابخ من حيث الأجهزة والأدوات الضرورية، والعمل على رفع كفاءة العاملين داخل المطابخ بعمل عدد من الدورات العملية والنظرية.

كما أوصى بنقل وجبات الطعام فقط بسيارات الطعام المخصصة لذلك، ورفع كفاءة المحارق الموجودة حالياً، أو استبدالها بأجهزة فرم وتعقيم.

وأوضح أن فريق الإعاشة والتموين و النفايات الطبية، كان قد نفذ (132) زيارة ميدانية للمستشفيات خلال عام 2018 لمتابعة آلية نقل الوجبات الغذائية داخل أقسام المرضى والإشراف على توزيعها، إلى جانب الترشيد الغذائي للوجبات المقدمة للموظفين في جميع المستشفيات.

ولضمان تأمين خدمة التغذية للمرضى،  أوضح الجعفراوي بأنه تم التواصل مع جمعية (رواد) لتوفير وجبات طعام لمستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال، وأيضاً التواصل مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF)؛ لتوفير وجبات طعام لمرضى أطفال
السرطان بمستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي.

وأشار إلى متابعة المطابخ وعمل وتجهيز الوجبات الغذائية، وتقديم الإرشادات الصحية والفنية الخاصة بسلامة الأغذية للمطابخ، كذلك متابعة الشكاوى الخاصة بوجبات الطعام من داخل المستشفيات، والتنسيق مع أقسام المطابخ والتغذية داخل المستشفيات لتوفير
 وجبات الطعام خلال أيام الطوارئ، ومتابعة تطبيق المخصصات الغذائية بالمشاركة مع محاسبي الأغذية في المستشفيات.

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