وزير الطاقة الإسرائيلي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي





يشار إلى أن وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، شارك قبل نحو شهرين في مؤتمر بسلطة عُمان.



رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، توجه اليوم إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي.وأضافت القناة: أن المؤتمر يتعلق بالغاز الطبيعي، بمشاركة دول منطقة حوض البحر المتوسط، مصر والأردن والسلطة، وقبرص واليونان وإيطاليا.وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تشارك فيها إسرائيل، بشكل رسمي، في مؤتمر خاص بالغاز الطبيعي مع دول المنطقة، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.