فتح: نرفض وضع نضالنا في ميزان الدولار





وأضافت على لسان عضو المجلس الثوري فيها، أسامة القواسمي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نرفض أن يكون نضالنا مرتبط بمال يأتي أو يذهب أو شروط من أي طرف كان، كما ونرفض أن يكون سقف مطالبنا ونضالنا مساعدات إنسانية أو غذائية أو مال".



وأكد "أننا شعب مناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأن عنوان نضالنا كان وسيبقى القدس العاصمة وفلسطين الدولة، وأن المسار السياسي المستند للقانون الدولي وحدة الكفيل بحل القضايا الإنسانية بالرغم من أهميتها".



وفي سياق آخر، أكد القواسمي استمرار جهود حركته لإنهاء "الانقسام الأسود على قاعدة التنفيذ الكلي لاتفاق القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وليس بالمفرّق، وأن فكرة التخوين والتكفير لم تكن في يوم من الايام في قاموس وفكر حركة فتح وإن اختلفنا".



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الشعب الفلسطيني، شعب عزيز كريم معطاء دون ثمن، ورفض عبر عقود طويلة وضع دماء أبنائه ونضاله في ميزان الدولار والحسابات والشروط.