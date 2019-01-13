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واشنطن تدعو للإطاحة برئيس فنزويلا

واشنطن تدعو للإطاحة برئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
واصلت الولايات المتحدة، هجومها الدبلوماسي، على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعيد انتخابه قبل ثمانية أشهر، داعية إلى إقامة حكومة جديدة في فنزويلا.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان له: "إن شعب فنزويلا يستحق أن يعيش بحرية في مجتمع ديمقراطي تحكمه دولة قانون".

وأضاف: "حان الوقت للبدء بانتقال هادئ نحو حكومة جديدة، ندعم دعوة الجمعية الوطنية جميع الفنزويليين إلى العمل معاً بشكل سلمي، لتشكيل حكومة دستورية، وبناء مستقبل أفضل".

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