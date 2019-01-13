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مصر تنتظر ساعات استثنائية "عواصف ترابية وأمطار وصقيع"

مصر تنتظر ساعات استثنائية "عواصف ترابية وأمطار وصقيع"
رام الله - دنيا الوطن
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن تشهد البلاد، الأحد، عاصفة ترابية قوية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وانخفاض في مدى الرؤية.

ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإنه يتوقع أن يسود، الأحد، طقس بارد على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مضيفة أن الطقس، سيؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، على صفحتها في (فيسبوك)، إن السحب المنخفضة والمتوسطة، ستتكاثر على شمال البلاد، وسيصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

وأضافت: "كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر، فينتظر أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيهما سيصل من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف.

ونقل موقع (الفجر) المصري عن أحمد عبد العالي، رئيس الهيئة، أن جميع أنحاء مصر، ستشهد تقلبات جوية بدءاً من اليوم، مضيفاً "وصلت الرياح لمطروح والإسكندرية، ومع تقدم ساعات الليل ستمتد لجميع السواحل والوجه البحري، على أن تصل للقاهرة ومدن القناة وسيناء صباح الغد".

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