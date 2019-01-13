شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر وصباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن الزوارق الحربية، استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع، إلى جانب استهدافها سواحل مناطق وسط القطاع، بحسب مصادر محلية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار، تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، بالإضافة إلى مناطق قبالة موقع (إيرز) والنصب التذكاري في الشمال، دون وقوع إصابات.

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