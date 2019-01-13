الأعرج يُكرّم ممثلة (جايكا) في فلسطين بمناسبة انتهاء مهامها

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، في مكتبه اليوم الأحد، ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في فلسطين، يوكو ميتسوي، وذلك بمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين.وحضر اللقاء كل من: وكيل الوزاة محمد حسن جبارين، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة، سليمان أبو مفرح، وطواقم (جايكا)، والوزارة.وأشاد الأعرج بالدور الكبير الذي لعبته وتلعبه (جايكا) وطواقم عملها وعلى رأسهم السيدة ميتسوي بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للعديد من المجالات الحيوية في فلسطين، وخاصة الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي، والمشاريع الخاصة بتحسين إدارة النفايات الصلبة في فلسطين.وأشار الأعرج إلى أهمية الدعم الياباني لقطاع النفايات الصلبة ودوره في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها مجالس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى تمكين البلديات والمجالس القروية من القيام بواجباتها في هذا المجال على نحو أفضل.وأعرب الأعرج عن أمله في استمرار الدعم الياباني المقدم لقطاع الحكم المحلي بشكل عام وتوسيع مجالاته، متمنياً النجاح والتوفيق للسيدة يوكو ميتسوي في مهامها القادمة في وطنها اليابان الصديق.بدورها، أعربت ميتسوي عن شكرها وتقديرها للوزير ولطواقم الوزارة على هذا التكريم، وسعادتها بالعمل مع طواقم الوزارة على مدار عملها في فلسطين، كما وأشادت بالتعاون الإيجابي والبناء بين (جايكا) والوزارة، والذي أثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، أسهمت في تحسين مستوى الحياة للمواطنين.