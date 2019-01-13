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مسؤول سعودي يُهاجم "الربيع العربي": دعاة الفتنة يُحاولون الاستيلاء على الحكم

مسؤول سعودي يُهاجم "الربيع العربي": دعاة الفتنة يُحاولون الاستيلاء على الحكم
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
حذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، من الثورات التي تجعل من اعتبرهم "دعاة الفتنة" يحاولون الاستيلاء على الحكم. 

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، حذّر "آل الشيخ" في كلمة ألقاها أمام تجمع لدعاة سعوديين رسميين بالرياض، من "الثورات المسماة كذبًا وزورًا وبهتانًا ثورات الربيع العربي".

وأضاف المسؤول السعودي: "هي الثورات السامة المهلكة للإنسان العربي المسلم، والخراب والدمار للبلاد والعباد والأخضر واليابس، إن هذا كله بسبب دعاة الفتنة، ومن سيّسوا الدين لاكتساب الدنيا ومحاولة الاستيلاء على الحكم".

ونصح المسؤول السعودي المكاتب التعاونية التي تتبع الوزارة السعودية في مختلف أنحاء البلاد بـ"نبذ أصحاب الأفكار المشوهة، وأصحاب التوجهات السيئة، وأصحاب التحزبات الممقوتة".

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